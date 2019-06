Presidenti Trump do të vendosë së shpejti për tarifat ndaj Kinës

Presidenti Donald Trump tha se gjatë dy javëve të ardhshme do të vendosë nëse do të imponojë tarifa të reja ndaj Kinës.

Zoti Trump ka kërcënuar me vendosjen e tarifave me një vlerë prej 300 miliardë dollarësh ndaj mallrave kineze. Duke iu përgjigjur pyetjes së një gazetari gjatë vizitës së tij në Francë të enjten zoti Trump tha se "vendimin do ta marrë gjatë dy javëve të ardhshme, ndoshta menjëherë pas takimit të grupit të 20-s".