Trump: Kongresi, fajtor për keqësimin e marrëdhënieve me Moskën

Presidenti Donald Trump po fajëson Kongresin se ka krijuar tensione të reja me Rusinë, duke miratuar sanksione kundër Moskës. Kremlini është shprehur me të njëjtin konkluzion se ndëshkimet do të dëmtojnë marrëdhëniet mes dy vendeve.

“Marrëdhëniet tona janë në pikën më të ulët dhe më të rrezikshme,” shkruan presidenti sot në një koment në Twitter, një deklaratë që duket se lë në harresë Luftën e Ftohtë apo krizën e raketave në Kubë. Në komentin e tij presidenti shkruan “Për këtë situatë mund të falenderoni Kongresin, të njëjtët njerëz që nuk arrijnë të miratojnë ligjin për kujdes shëndetësor,” duke iu referuar faktit që javën e kaluar Senati nuk votoi për të ndryshuar ligjin Obamacare për kujdes shëndetësor.

Kongresi votoi me shumicë dërrmuese për të miratuar sanksione kundër Moskës. Presidenti Trump, i përballur me rrezikun që vetoja e tij ndaj kësaj mase legjislative të hidhej poshtë nga mbështetja dërrmuese që gëzojnë sanksionet në Kongres, e firmosi dje ligjin.

Sanksionet janë ndëshkim për ndërhyrjen ruse në zgjedhjet presidenciale amerikane. Presidenti Trump i cilëson sanksionet si një masë “me shumë probleme,” dhe me “shumë klauzola që janë jokushtetuese” të cilat kufizojnë të drejtën e presidentit për të drejtuar politikën e jashtme, ashtu siç e sheh ai të arsyeshme.

Në një seri komentesh në Twitter, Kryeministri rus Dmitri Medvedev tha se me nënshkrimin e paketës ligjore nga zoti Trump, “për sanksione të reja kundër Rusisë, merr fund çdo shpresë për përmirësimin e marrëdhënieve tona”.

Ai shtoi “Administrata Trump ka dëshmuar dobësinë e saj të plotë duke ia dorëzuar kompetencat ekzekutive Kongresit në një mënyrë shumë poshtëruese. Struktura politike amerikane ia hodhi Trumpit. Presidenti amerikan nuk ishte i kënaqur me ligjin, por gjithsesi e nënshkroi”.

Ligji i jep Kongresit 30 ditë afat për të analizuar ndonjë përpjekje nga Presidenti Trump, i cili është përpjekur të afrohet me Presidentin Vladimir Putin, për të zbutur sanksionet kundër Rusisë, përfshirë edhe anulimin e masave të administratës Obama, e cila mbylli dy komplekse ruse në Shtetet e Bashkuara dhe dëboi 35 diplomatë rusë si ndëshkim për ndërhyrjet në procesin zgjedhor. Presidenti Putin u kundërpërgjigj ditët e fundit duke mbyllur një kompleks pushimi të ambasadës amerikane dhe një magazinë në Moskë si dhe duke urdhëruar Shtetet e Bashkuara të shkurtojnë 755 punonjës nga stafi i ambasadës dhe konsullatave, shumë prej të cilëve janë shtetas rusë.

Sanksionet e reja vendosin gjithashtu kufizime mbi aktivitetin që mund të kryejnë kompani amerikane me kompani ruse të naftës dhe gazit dhe kthejnë në ligj sanksionet e miratuara nga administrata Obama.

Presidenti Trump ka injoruar përfundimet e proceseve hetimore nga agjencitë e zbulimit lidhur me përzierjen e Rusisë në zgjedhjet amerikane dhe akuzat se ndihmësit e tij kanë bashkëpunuar fshehtazi me Moskën, duke i cilësuar këto procese “gjueti shtrigash” dhe justifikim i demokratëve për humbjen e papritur të kandidates së tyre Hillary Clinton në zgjedhje. Ndërkohë Kongresi ka vënë në lëvizje një numër procesesh hetimore, ndërsa hetuesi special Robert Mueller i ngarkuar nga Departamenti i Drejtësisë vazhdon një proces hetimor të pavarur.

Në komente të tjera të postuara sot në Twitter, Presidenti Trump shprehet entuziast për gjendjen e ekonomisë gjatë administratës së tij. Ai gjithashtu përgënjeshtron me forcë një artikull të revistës Sports Illustrated, sipas të cilit presidenti ka thënë se Shtëpia e Bardhë i duket e rëndomtë krahasuar me një nga kompkeset e tij të pushimit.

“Më pëlqen shumë Shtëpia e Bardhë, është një ndër ndërtesat më të bukura që kam parë ndonjëherë,” reagon presidenti.

Lidhur me ekonominë amerikane, presidenti tha: “Biznesi po ecën më mirë se kurrë, entuziazmi i biznesit ka arritur nivele rekord. Bursa e aksioneve ka arritur vlerën më të lartë ndonjëherë. Këto gjëra nuk ndodhin vetvetiu”.

Ekonomia amerikane, tha presidenti, po ecën falë politikave të tij.

“Unë po vazhdon të eliminoj rregullore të panevojshme. Mbetet ende shumë punë për të bërë por rezultati do të jetë fantastik. Do të shtohet biznesi dhe vendet e punës,” shkruan në një postim presidenti i Shteteve të Bashkuara.