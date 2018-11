Bie numri i aplikantëve të huaj në universitetet amerikane

Shtetet e Bashkuara vazhdojnë të tërheqin një numër rekord studentësh ndërkombëtarë, por çmimi i lartë i studimit dhe retorika negative politike po e ngadalëson ritmin e aplikimeve, që kishte qenë intensiv gjatë dekadës së kaluar.

Shtetet e Bashkuara ende janë destinacioni kryesor në botë për mbi 1 milionë studentë të huaj, duke mirëpritur më shumë se dyfishin që pret vendi pas tyre, Britania. Por ndërsa 1.5 për qind më shumë studentë studiuan në Shtetet e Bashkuara vitin e kaluar, përqindja e studentëve të vitit të parë, ra me 6.6 percent, një prirje që u vu re për herë të parë një vit më herët, sipas raportit “Dyer të Hapura” të Institutit për Arsim Ndërkombëtar (IIE).

“Këto marrëdhënie janë kritike në një treg komkurrues, thotë Marie Royce, ndihmës sekretare shteti për Çështjet e Arsimit dhe Kulturës në Departamentin e Shtetit, duke sjellë 42 miliardë dollarë dhe 450 mijë vende pune në ekonominë amerikane.

Por kostoja e studimeve, nga 20 mijë dollarë në vit për universitetet publike deri në 70 mijë për universitetet private elite, i bëjnë Shtetet e Bashkuara të duken më pak tërheqëse për studentët ndërkombëtarë, ndërsa konkurrenca globale rritet, thonë eskpertët e arsimit.

65 për qind e studentëve ndërkombëtarë mbështeteb në “burime ndërkombëtare financimesh”, thotë zëdhënësja e IIE-së, Catherine Morris, dhe “më shumë se gjysma (59 për qind) financohen nga burimet e tyre dhe të familjes”.

Gjatë 30 vjetëve të fundit, thotë Rajika Bhandari, këshilltare e lartë për studime dhe strategji në IIE, kostoja është rritur 213 për qind në institucionet arsimore publike dhe 130 për qind në ato private.

Vendet e tjera po e ndjekin këtë prirje dhe po tërheqin studentë me çmime shumë më të ulëta për studim dhe duke ofruar mundësi për qëndrim të përhershëm dhe shtetësi.

“Ka vende vërtet konkurruese në këtë drejtim. Dikur ishte Britania dhe Amerika. Qeveritë, si pjesë e politikës së tyre ndërkombëtare, duan më shumë studentë nga vende të tjera. Shtetet e Bashkuara kanë konkurrencë të vërtetë”, thotë Allan Goodman, president i IIE-së dhe ish-dekan ekzkekutiv i Fakultetit për Shërbimin e Huaj në Universitetin Georgetown.

Në Kanada, studentët ndërkombëtarë pasi diplomohen, mund të marrin status të banorit të përhershëm pasi punojnë për një vit. Në Amerikë, duhet të presësh vite të tëra.

Alternativa për të marrë shtetësinë është e rëndësishme për studentët ndërkombëtarë, vendet e të cilëve nuk e kanë arritur të njëjtin standard jetese dhe nivel arsimimi.

“Modeli financiar aktual për arsimin e lartë, nuk është realist. Nuk mund të rrisim koston dhe të kemi borxhe gjithnjë e më të mëdha, as për studentët ndërkombëtarë, as ata vendas”, thotë Lynn Pasquerella, presidente e Shoqatës së Kolegjeve dhe Universiteteve Amerikane.

Përveç kostos, studentët e huaj dhe faniljet e tyre thonë se janë të alarmuar nga retorika politike, duke u ndjerë jo të mirëpritur dhe pyetur veten nëse Shtetet e Bashkuara janë një vend miqësor dhe i sigurt për të studiuar. Politikat e administratës së Presidentit Trump për imigracionin ofrojnë një numër të kufizuar për studentët.

Edhe çështjet e sigurisë i shqetësojnë aplikantët ndërkombëtarë, thonë ekspertët dhe prindërit pyesin a do të jenë fëmijët e tyre në rrezik.

“Nëse sheh lajmet, pse do doje ta sillje fëmjën në Amerikë. Studentët janë vrarë në Kaliforni dhe Florida. Kush do t’i inkurajonte njerëzit të vinit këtu në këto rrethana?”, thotë zonja Pasquerella.

Komentet kundër imigracionit janë “”acaruese”, thotë dekani i pranimeve i Universitetit të Kalifornisë së Jugut, Timothy Brunold.

“Gjithmonë më pyesin ‘a do të mirëpritet djali ose vajza ime në Shtetet e Bashkuara? A do ta marrin vizën , a do t’ia heqin vizën? A do të kenë mundësi të punojnë në SHBA, apo do të ketë kufizime”, thotë ai.

Megjithëse ekspertët thonë se rënia e numrit të studentëve mund t’u atribuohet shumë faktorëve, ajo përkon me ndalimin e udhëtimit që kufizoi imigracionin nga shtatë vende kryesisht myslimane në vitin 2017. Presidenti Donald Trump tha se ishte një masë për sigurinë kombëtare.

Por urdhrat kishin një efekt shumë negativ tek entusiazmi i studentëve të huaj, thonë ekspertët.

Afro dy vjet më pas, Shtetet e Bashkuara i kufizojnë në maksimum vizat për studentë ose shkëmbime vetëm për Sirinë dhe Korenë e Veriut, thotë Laura Stein, analiste për politikën e vizave në Zyrën e Çështjeve Konsullore. Por ajo shtoi se aplikantët nga ato vende mund të kërkojnë një autorizim për t’u përjashtuar nga kufizimi dhe se që nga 31 tetori 2018 janë dhënë 2,072 të tilla.

Ekspertët e arsimit të lartë thonë se siguria kombëtare është ngritur në mënyrë të tillë që të ndajmë demokracinë dhe standardet amerikane me studentë ndërkombëtarë tek të cilët do të rrënjoset përgjithmonë ajo marrëdhënie pozitive.