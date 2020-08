Kosnett: Projektligji për mbrojtjen e vlerave të luftës së UÇK-së dëmton demokracinë në Kosovë

Ambasadori amerikan në Prishtinë, Philip Kosnett, tha se projektligji për mbrojtjen e vlerave të luftës së Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, nuk është në përputhje me zotimin për liritë themelore që janë në thelb të Kushtetutës së Kosovës dhe miratimi i tij në formën e tashme, do të dobësonte demokracinë e vendit.

Ambasadori Kosnett i bëri këto komente në një shkrim autorial në ditën kur parlamenti i Kosovës ka vënë në rend dite shqyrtimin e këtij projektligji.

Ai shkroi se kjo nuk nënkupton që Shtetet e Bashkuara janë kundër UÇK -së sepse, siç tha ai, SHBA-të e kuptojnë se “Kosova nuk do të ishte shtet i pavarur pa përpjekjet e UÇK-së”.

Megjithatë projektligji për mbrojtjen e vlerave të luftës së kësaj organizate, tha zoti Kosnett, në formën siç është dëmton lirinë e shprehjes në Kosovë.

“Nëse kritika ndaj klasave të caktuara të njerëzve, organizatave dhe interpretimeve të historisë bëhet vepër penale, siç propozohet me ligj, atëherë kjo do të prodhonte efekt rrëqethës mbi lirinë e shprehjes. Do të frikësonte qytetarët – të çfarëdo etnie – që duan të ofrojnë pikëpamje apo interpretime përtej të zakonshmes, do të shkaktonte hije frike dhe pasigurie për fjalimet politike dhe do të çelte derën për ngritje tekanjoze ose selektive të akuzave”, shkroi ai.

Projektligji për mbrojtjen e vlerave të luftës së Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, një nismë e Partisë Demokratike parasheh përcaktimin e detyrimit institucional dhe qytetar për mbrojtjen e vlerave të luftës së UÇK-së. Vlerë e luftës, sipas këtij projektligji konsiderohet lufta e armatosur e popullit të Kosovës e udhëhequr nga UÇK-ja, vetë UÇK-ja si formacion ushtarak i armatosur, veterani i UÇK-së, flamuri, betimi i ushtarit, stema, shtabi i përgjithshëm, drejtoria politike, shtabet e zonave operative, arkiva, si dhe kompleksi përkujtimor “Adem Jashari” në Prekaz dhe komplekset tjera.

Ambasadori Kosnett tha se Kosova ka ligje kundër shpifjeve dhe fyerjeve, të cilat sipas tij duhet të aplikohen “nëse njerëzit bëjnë pohime të rrejshme, të vërtetueshme, kundër veteranëve të UÇK-së”.

Në vend të kësaj zoti Kosnett tha se Kosova më shumë ka nevojë për legjislacion që do të ofronte mundësi të duhura arsimore, të punësimit dhe kujdesit shëndetësor për ata që janë përpjekur dhe kanë vuajtur gjatë luftës – duke përfshirë, ndër të tjera, edhe veteranët e UÇK-së.

Po ashtu ai hodhi idenë e ndërtimit të një muzeu për luftën e Kosovës drejt pavarësisë si formë për t’i nderuar përpjekjet e UCK-së. “Një muze i tillë në Kosovë do të mund të kontribuonte jo vetëm në edukim, por edhe për t’ju ndihmuar qytetarëve që të pranojnë dhe ta kuptojnë më mirë atë, që pa dyshim, është histori e vështirë dhe e dhimbshme”, shkroi zoti Kosnett.

Sipas projektligjit "Çdo zyrtar publik dhe qytetar i Republikës së Kosovës detyrohet t'i respektojë dhe mbrojë vlerat e luftës të përcaktuara me këtë ligj në çdo kohë dhe çdo rrethanë brenda dhe jashtë vendit. Me rastin e ndaljes dhe arrestimit të veteranit të UÇK-së, sipas fletë-arresteve ndërkombëtare të lëshuar nga Serbia, me motive politike, Qeveria e Republikës së Kosovës ndërmerr veprimet e nevojshme për mbrojtjen e veteranit".

Nëse projektligji miratohet në parlamentin e Kosovës, zbatimi i tij do të kushtonte rreth 2 milionë e 250 mijë euro.