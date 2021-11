Shtetet e Bashkuara do të mbështesin Kosovën me 2.5 milionë dollarë në luftën kundër COVID-19

Shtetet e Bashkuara të Amerikës, përmes Agjencisë për Zhvillim Ndërkombëtar (USAID), do të mbështesin Kosovën me një ndihmë emergjente prej 2.5 milionë dollarë në luftën kundër pandemisë së COVID-19, njoftoi të mërkruën misioni i USAID-it në Kosovë.

Në një njoftim të USAID-it thuhet se kjo ndihmë do të sigurojë mbështetje gjithëpërfshirëse për realizimin e vaksinimit kundër COVID-19, duke ndihmuar përpjekjet për të siguruar qasje në vaksina të sigurta për të gjitha shtresat e popullsisë.

“Kjo ndihmë është një donacion zemërgjerë nga populli amerikan për popullin e Kosovës. Nuk janë vaksinat si të tilla ato që do të ndalojnë virusin, por është vaksinimi me to. Prandaj, vendosni maskat, përvilni mëngët dhe bëni atë që duhet bërë për të siguruar se si ju vetë ashtu edhe të dashurit tuaj të jeni të mbrojtur. Shtetet e Bashkuara mbeten të përkushtuara për të luftuar këtë virus tinëzar së bashku me partnerët tanë - që do të thotë me ju. Bashkërisht, ne mund të luftojmë këtë virus dhe të ndalojmë përhapjen e COVID-19”, citohet në komunikate drejtoresha e Misionit të USAID-it në Kosovë, Zeinah Salahi.

Në njoftim thuhet se kjo ndihmë shtesë, e cila do të shpërndahet përmes UNICEF-it, pason 2.6 milionë dollarë ndihmë kundër COVID-19 dhuruar Kosovës përmes USAID-it gjatë pandemisë. Më tej theksohet se që nga konfirmimi i rastit të parë në Kosovë USAID-i ka punuar me punonjësit e kujdesit shëndetësor të vijës së parë dhe komunitetet për të ngadalësuar përhapjen, për t'u kujdesur për të prekurit dhe siguruar pajisjet e nevojshme për të luftuar COVID-19.

Vitin e kaluar, USAID-i shpërndau 249 komplete higjienike në qendrat shëndetësore; 7,750 komplete higjienike për familjet dhe 2,400 pako higjienike për nënat dhe foshnjat në të gjitha 38 komunat e Kosovës. Me fillimin e vitit shkollor, USAID-i gjithashtu u dhuroi komplete higjienike 660 shkollave fillore dhe të mesme.

Krahas kësaj, Shtetet e Bashkuara dhuruan 50 respiratorë të rinj dhe të papërdorur si pjesë e një pakoje mbështetëse që përfshinte pajisje shoqëruese të respiratorëve, instalimin, garancitë, planet e servisimit dhe uebinare online.

Shtetet e Bashkuara dërguan pajisje laboratorike të testimit dhe skanerë termik për vendosje në terminalet hyrëse të vendkalimeve kufitare të Kosovës, përfshirë aeroportin e Prishtinës dhe katër vendkalime kufitare tokësore. Rishtazi, USAID-i paralajmëroi një partneritet në vlerë prej 1 milion dollarësh amerikan me zyrën e UNICEF-it në Kosovë në mbështetje të përpjekjeve që po bëhen për informimin e publikut në Kosovë lidhur me parandalimin dhe vaksinimin kundër COVID-19, dhe në emër të qeverisë së SHBA-së lehtësoi shpërndarjen e 538,200 dozave të vaksinës Pfizer.

“Sëmundjet nuk njohin kufij. Shtetet e Bashkuara janë të përkushtuara që të punojnë në partneritet me Kosovën për t’i dhënë fund pandemisë së COVID-19, për të zbutur pasojat e saj shkatërrimtare sociale dhe ekonomike, dhe për të rindërtuar një botë edhe më të përgatitur ndaj shpërthimeve të sëmundjeve në të ardhmen”, thuhet në njoftimin e USAID-it.