Escobar: “Ballkani i Hapur” nuk mund të ketë sukses pa të gjitha vendet e rajonit

Meta: Si mund t’u besojmë qëllimeve të mira kur ringjallet dhe glorifikohet fantazma e Milosheviçit

Presidenti i Shqipërisë Ilir Meta, tha të mërkurën në Prishtinë se ka rezerva ndaj nismës Ballkani i Hapur.

“Rezerva e parë që e kam për këtë nismë është parimore; nuk mund të ofrohet përmes gjuhës imponuese, përmes politikës përjashtuese, përmes faktit të kryer, sepse bashkëpunimi i qëndrueshëm është vet ajo baza e reciprocitetit dhe barazisë të të gjitha palëve. Prandaj, është shumë e rëndësishme që të kemi në konsideratë parimet që garantojnë një bashkëpunim të qëndrueshëm dhe afatgjatë dhe ato kurrë nuk kanë të bëjnë me përjashtimin me faktin e kryer apo me përpjekje të lidershipit të çdo vendi në këtë rajon”, tha ai.

Presidenti Meta tha se rezerva tjetër e tij ka të bëjë me shqetësimin për “rivalizmin e procesit të Berlinit, i cili është gjithëpërfshirës, shoqërohet gjithashtu me garancitë dhe mbështetjen financiare të BE-së, ka ngritur mekanizma monitorues e zbatues dhe ka dhënë rezultate konkrete. Përkundër kësaj Ballkani i Hapur e parcializon bashkëpunimin vetëm me tre vende dhe e zhvendos nga ombrella evropiane duke mos gëzuar asnjë mbështetje financiare”.

Sipas tij me këtë nismë “duket se po i jepet Serbisë një koncesion kundrejt një sjelljeje më të balancuar në rajon”.

“Si mundemi t’u besojmë qëllimeve të mira kur ringjallet dhe glorifikohet fantazma e (Slobodan) Milosheviçit. Qëllimet i kishte të mira por nuk i arriti dot, (citoi ai një deklarate të mëhershme të presidentit aktual serb, Aleksandër Vuçiç rreth ish presidentit serb). Çfarë të arrinte? Të shfaroste gjithë popullsinë shqiptare të Kosovës”?