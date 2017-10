Në pjesën veriore të Kosovës, të banuar me shumicë serbe, procesi zgjedhor për pushtetin komunal është përshkruar si i qetë dhe pa incidente të mëdha që do ta dëmtonin atë. Sipas të dhënave të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, deri në orët e pasdites kishte një pjesëmarrje më të lartë në zgjedhjet në komunat me shumicë serbe, sesa në pjesët tjera.