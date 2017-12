Shkodër, interesim për njohjen me dosjet e ish Sigurimit të Shtetit

Autoriteti për Informimin mbi Dokumentet e ish Sigurimit të Shtetit zhvilloi sot në Shkodër një takim me ish të përndjekur politikë dhe të rinj me synim informimin për ecurinë e procesit të njohjes me dosjet, proces që i shërben dekomunistizimit të shoqërise shqiptare. Drejtues të këtij institucioni bënë të ditur se ka një interes në rritje, për t’u njohur me krimet e komunizmit, nga ish të persekutuarit politikë, familjet e tyre si dhe institucionet shtetërore dhe studimore.