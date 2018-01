Opozita dyshime për kandidaturat për KLGJ e KLP

Në Shqipëri sot u zhvillua mbledhja e parë e komisionit Ad Hoc i cili do të bëjë përzgjedhjen anëtarëve për 5 vende në Këshillin e Lartë Gjyqësor dhe 5 të tjerave në Këshillin e Lartë të Prokurorisë, të cilët nuk vijnë nga radhët e gjykatësve dhe prokurorëve. Përfaqësuesit e opozitës folën për shkelje të shumta në vlerësimin kandidaturave, ndërkohë që përfaqësuesit e shumicës u kundërpërgjigjën se sipas tyre po kërkohet njollosja e procesit. Ditën e hënë komisioni do të nisë vlerësimin një nga një të kandidaturave

Të pesë vendet në secilin prej dy këshillave, plotësohen me 2 anëtarë nga radhët e pedagogëve të fakulteteve të Drejtësisë dhe Shkollës së Magjistraturës, një nga shoqëria civile dhe dy të tjerë nga radhët e avokatëve. Nënkomisioni Ad hoc përbëhet nga 3 përfaqësues të shumicës dhe dy të pakicës, të cilët do të vlerësojnë së paku 30 kandidatura.

Por që pa nisur procesi, opozita ka hedhur dyshime të forta. Deputeti demokrat Oerd Bylykbashi foli për një seri shkeljesh, duke nisur që nga lista e paraqitur nga Sekretari i Përgjithshëm i Parlamentit, i cili ka ndryshuar renditjen e bërë nga ekspertët e Operacionit Ndërkombëtar të Monitorimit (ONM), te kualifikimi i kandidatëve që sipas tij nuk plotësojnë kriteret, te mungesa e verifikimit të integritetit moral të emrave të përzgjedhur e deri te mosngritja e një Komisioni të Pavarur që është parashikuar për të koordinuar këtë proces. Sipas zotit Bylykbashi “të gjithë këto probleme dalin qartë kur lexon kandidaturat, lexon raportet, e në mënyrë të veçantë ato të ONM-ës. Por të gjitha këto nuk janë gjë tjetër veçse simptoma dhe produkt i korruptimit politik i të gjithë procesit që na ka sjellë ne sot deri këtu”

Përfaqësuesit socialist hodhën poshtë si të pabaza deklarata e zotit Bylykbashi, duke e konsideruar një përpjekje për të njollosur procesin, ndërkohë që siç u shpreh deputetja socialiste Klotilda Bushka, secili nga anëtarët e komisionit duhet të shqyrtojë fillimisht dosjet e secilit kandidat. “Ky komision sot ka për detyrë, të marrë të gjithë raportet, të analizojë të dhënat e tyre, të japë mendimet e veta mbi gjetjet dhe në përfundim, sipas bindjeve e sigurisht dhe interesit drejt një drejtësie siç e kërkojnë shqiptarët, gjithsekush do e shprehë vullnetin e tij me votë. Por ajo që kolegu Bylykbashi e fillon pa nisur ky lloj shqyrtimi, në gjykimin tim është baltosje e të gjithë procesit”, u shpreh zonja Bushka.

Komisioni do të nisë të hënën, fazën e vlerësimit të secilit kandidat, fillimisht me ata për Këshillin e Lartë Gjyqësor. Por dhe përfundimi i procedurave nga ana e parlamentit nuk çon automatikisht në ngritjen e dy institucioneve të reja, pasi për Këshillin e Lartë Gjyqësor duhet të përcaktohen 6 anëtarët që zgjidhen nga trupa e gjyqtarëve ndërsa për Këshillin e Lartë të Prokurorisë, 6 anëtarë nga trupa e prokurorëve. Kandidaturat për këto dy këshilla janë aktualisht në fazën e vlerësimit të figurës. Dhe vetëm ata që e kalojnë këtë proces do të mund të hyjnë në fazën finale.