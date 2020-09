Presidenti Trump kundërshton drejtorin e CDC-së për vaksinat dhe maskën

“Mënyra e vetme për të arritur imunitetin e turmës pa një vaksinë është që virusi të bëjë gjithçka vetvetiu. Kështu virusi do të infektonte shumë, shumë njerëz dhe do të sëmurte shumë, shumë njerëz, do të çonte shumë prej tyre në spital, dhe do të kishte shumë vdekje të njerëzve të të gjitha moshave, fëmijëve, të rinjve dhe natyrisht, shumë të moshuarve dhe njerëzve me sëmundje kronike. Jo, ne nuk do ta dëshironim këtë", thotë Profesori i Universitetit Vanderbilt, William Schaffner, një specialist i sëmundjeve infektive.