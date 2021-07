Tiranë: Lufta ndaj krimit dhe korrupsionit. SPAK: Ky është vetëm fillimi

Në Tiranë, drejtuesi i Prokurorisë së Posaçme AntiKorrupsion, Arben Kraja, tha sot se arrestimet e dy grupeve të mëdha së fundi, për trafik narkotikësh me Italinë dhe abuzime fondesh në Lushnje, janë vetëm fillimi i punës së shtuar të SPAK në goditjen e krimit të organizuar dhe korrupsionit.

Në një konferencë të përbashkët me përfaqësues të prokurorisë dhe qeverisë, ambasadorja e SHBA-ve në Shqipëri, Yuri Kim, u bëri thirrje prokurorëve të dyfishojnë punën pas reformës në drejtësi dhe të shtojnë rezultatet në luftën me krimin dhe korrupsionin.

Drejtuesi i SPAK-ut, Arben Kraja, tha në konferecën me kolegë shqiptarë dhe diplomatë amerikanë, se vetëm me dënimet e para, SPAK ka shënuar 180 vjet burgim për të dënuar të ndryshëm.

Zoti Kraja i bëri këto komente në një konferencë të përbashkët me ambasadoren amerikane, ministren e drejtësisë, prokurorin e përgjithshëm dhe përfaqësues të tjerë të institucioneve të reja të drejtësisë, që krijoi reforma.

Ai tha se puna e prokurorëve matet në gjykatë dhe atje po marrin dënime grupet e para të të pandehurve, ndërsa SPAK është institucion i ri dhe po jep fryte kundër krimit njëkohësisht me ngritjen dhe forcimin e vet.

“Ditët e fundit gjykata e Apelit për krimet e rënda dhe korrupsionin ka dhënë vendime përfundimtare të formës së prerë për disa grupe të rrezikshme kriminale. Janë 17 vetë të dënuar, dy grupe të rrezikshme kriminale në fushën e trafikimit të drogave, të heroinës, me 180 vjet burgim në total, 3 të dënuar me veprën e pastrimit të veprës penale, me konfiskim të pasurimit prej veprej veprës penale me vlerë 5 milionë euro, po ashtu 17 të dënuar në fushën e trafikimit të qenieve njerëzore me 85 vite burgim të konfirmuara nga gjykata e posacme e apelit” - tha zoti Kraja.

Ndërsa ambasadorja amerikane në Shqipëri, Yuri Kim, e vuri theksin e fjalës së saj në Urdhërin e fundit Ekzekutiv të Presidentit të SHBA, Biden, për Ballkanin perëndimor, ku u përfshi edhe Shqipëria, dhe ku për persona të korruptuar, që destabilizojnë dhe pengojnë zhvillimin e rajonit parashikohen bllokime pronash e pasurish, si dhe refuzim të hyrjes në SHBA.

Ambasadorja Kim vlerësoi veprimtarinë e SPAK ditët e fundit, me një seri arrestimesh pas një pune të gjatë e të vështirë, duke shqyrtuar provat dhe duke ndërmarrë veprimet përkatëse.

“Presim të shohim më shumë lajme të tilla ditët, javët dhe muajt në vazhdim, - tha ambasadorja Kim. - Presidenti Biden e bëri të qartë muajin e kaluar se SHBA-të e konsiderojnë korrupsionin cënim të sigurisë kombëtare për SHBA-të për miqtë dhe aleatët e saj, përfshirë edhe Shqipërinë. Ai ka identifikuar sjellje të tjera të dënueshme dhe e ka bërë urdhrin ekzekutiv ndaj një fushe të gjerë personash të përfshirë në veprimtari që çojnë në abuzime serioze, në Ballkanin perëndimor, ose që kanë të bëjnë me korrupsionin. Ky urdhër duhet të nxisë zyrat e drejtësisë të dyfishojnë përpjekjet në luftim kundër korrupsionit, duke punuar së bashku, SHBA do të vazhdojnë që t’iu mbështesin, për të ndërtuar një Shqipëri më të begatë, me institucione që shërbimin për publikun e bëjnë përparësinë e tyre”, - tha Kim.

Konferenca e organizuar nga ministria e drejtësisë i kushtohej forcimit të drejtësisë penale në Shqipëri, përmes bashkëpunimit të institucioneve të drejtësisë,

Sistemi gjyqësor ka ende një shkallë të ulët besimi nga qytetarët dhe perceptohet si I paaftë dhe i korruptuar. Zyrtarët vendas dhe ndërkombëtarë shpresojnë që me përprimin e reformës në drejtësi, bashkëpunimi mes institucioneve do të ri ndërtuar besimin e publikut te drejtësia penale.