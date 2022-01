SHBA rikonfirmon mbështetjen e fortë për Ukrainën

Sekretari amerikan i Shtetit Antony Blinken rikonfirmoi të mërkurën në Kiev, mbështetjen e Uashingtonit ndaj Ukrainës, mes shqetësimeve të vazhdueshme për një ndërhyrje të mundshme ushtarake ruse. Vizita e zotit Blinken është pjesë e përpjekjeve për të zbutur tensionet me Moskën. Gjatë një interviste për Zërin e Amerikës zoti Blinken se Rusia do të përballej me “pasoja masive” nëse do të ndërmerrte një sulm ndaj Ukrainës.