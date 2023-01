Zgjedhjet presidenciale në Çeki shkojnë në balotazh

Miliarderi dhe ish-kryeministri Andrej Babis dhe gjenerali në pension i NATO-s Petr Pavel kryesuan raundin e parë të zgjedhjeve presidenciale në Çeki të shtunën.

Asnjë nga pesë kandidatët e tjerë nuk fitoi më shumë se shtatë për qind.

Fituesi do të zëvendësojë Milos Zemanin, një veteran politik me opinione të forta dhe që ka shkaktuar ndasi.

Kreu i ri i shtetit do të përballet me një inflacion rekord në vendin e Evropës Qendrore me 10.5 milionë banorë, si dhe me deficite të mëdha të financave publike në lidhje me konfliktin në Ukrainë.