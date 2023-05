Mexhiti: Mjekët në Maqedoninë e Veriut do të marrin pagën që meritojnë

No media source currently available

Fatmir Mexhiti: Është e vërtetë. Para disa ditësh, një nga pikat që kemi premtuar, u plotësua. Rritëm pagat për punonjësit shëndetësorë, për mjekët, infermierët dhe të gjithë punonjësit e tjerë shëndetësorë. Por nuk do të ndalemi me kaq. Për vitin e ardhshëm do të mundohemi, normalisht në bazë të buxhetit… e dimë se pas pandemisë COVID, pas krizës ekonomike, arka e shtetit nuk është në gjendje të mirë. Do të mundohemi që së bashku me ministrinë e Financave dhe fondin për sigurim shëndetësor, jo të rrisim pagat, por që punonjësit shëndetësorë të marrin atë që meritojnë, të paguhen për punën që bëjnë. Unë nuk do të ndalem këtu, gjithmonë do të mbajë anën e punonjësve shëndetësorë.