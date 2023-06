KFOR-i dënon sulmet ndaj gazetarëve në veri të Kosovës

Forcat paqeruajtëse të udhëhequra nga NATO-ja dënuan të shtunën sulmet ndaj gazetarëve nga protestuesit serbë një ditë më parë në komunën e Leposaviçit në veri të Kosovës.

Në një njoftim të KFOR-it thuhet se “liria e shtypit dhe liria e shprehjes janë vlera themelore të cilat duhet të respektohen nga të gjithë” ndërsa bëhet thirrje që palët të përmbahen nga dhuna ose veprimet që mund të çojnë në përshkallëzim të mëtejshëm.

Policia e Kosovës tha se nëntë punonjës mediesh u sulmuan derisa po mbulonin zhvillimet pranë komunës së Leposaviçit dhe disa prej tyre përveç shqetësimeve kanë pësuar edhe lëndime të ndryshme trupore.

Të shtunën situata dukej e qetë në veri, ndërsa diplomatët perëndimor kanë shprehur shqetësimin për mundësinë e përshkallëzimit të situatës së sigurisë pas arrestimit të tre policëve të Kosovës nga forcat serbe. Të premtën një gjykatë në Serbi urdhëroi mbajtjen në paraburgim prej 30 ditësh dhe hetimin e tre policëve të Kosovës që po mbahen ne Serbi që nga 14 qershor.

Kosova akuzoi Serbinë për siç thuhet rrëmbim të policëve brenda territorit të saj, ndërsa Serbia thotë se ata kishin hyrë në territorin serb.

Forcat paqeruajtëse të udhëhequra nga NATO-ja thanë se mbetet e paqartë se ku ndodheshin pjesëtarët e Policisë së Kosovës në momentin e arrestimit nga forcat serbe.

Shtetet e Bashkuara, Britania e Madhe dhe Gjermania kanë bërë thirrje për lirimin e menjëhershëm të tyre dhe shtensionimin e situatsës.

Shefi i Politikës së Jashtme të Bashkimit Evropian, Josep Borrell, ka paralajmëruar një takim për javën e ardhshme për menaxhimin e krizës ndërmjet kryeministrit të Kosovës, Albin Kurti dhe presidentit serb, Aleksandar Vuçiç.

Kryeministri Albin Kurti tha sërish të shtunën tha se nuk e di nëse do të marr pjesë.

“Unë pata kërkuar që takimi të jetë në javën që po shkon në Bruksel me urgjencë dhe kam propozuar planin pesë pikësh mirëpo tash kemi një kërkesë që takimi të jetë në javën e ardhshme. Njëherë u tha data 22 pastaj u tha data 23 por prapë data 22. Unë do ta diskutoj me ekipin tim dhe me siguri se do të japin një përgjigje në fillim të javës së ardhshme kurse në këtë dialog unë jam i angazhuar, por ajo çfarë po mungon është sekuencimi për zbatimin e plotë, pa vonesa dhe pa kushte i marrëveshjes bazike dhe i aneksit të implementimit, një sekuencim i cili do të ishte i balancuar dhe fer e që praktikisht është krejt i ndryshëm prej atij që ne na u patë ofruar me datën 26 prill”, tha ai.

I dërguari amerikan për Ballkanin Perëndimor, Gabriel Escobar tha të premtën se ende po punohet në planin tre pikësh evropian për të shtensionuar situatën në veri të Kosovës, e cila sipas tij po krijon kushte të vështira për tërë rajonin. Zoti Escobar tha se asnjë vend ose udhëheqës nuk mund të përcaktojë kursin e stabilitetit rajonal dhe se ndaj atyre që refuzojnë partneritetin do të ketë pasoja.

Tensionet janë të larta që nga 26 maji prej kur grupe qytetarësh serbë po protestojnë duke kundërshtuar vendosjen në zyra komunale të kryetarëve shqiptarë të dalë nga zgjedhjet e 23 prillit, që u bojkotuan nga partitë politike serbe. Tensionet ne veri të Kosovës që u përshkuan në disa raste me dhunë kanë shtyrë NATO-n të shtojë praninë e trupave të saj në terren mes shqetësimeve për mundësinë e ripërtëritjes së konflikteve në rajon.