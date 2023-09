Inteligjenca artificale ndihmon në zbehjen e theksit

“Thuajse çdo ditë këta punonjës përballen me diskriminim dhe ndonjëherë edhe me abuzim”, thotë Sharath Keshava Narayana, bashkëthemelues i kompanisë Sanas

Zoti Narayana është bashkëthemelues i kompanisë me bazë në Kaliforni, Sanas, që përmes teknologjisë mund të rregullojë shqiptimin e folësit, me qëllim për ta bërë sa më pak të dallueshëm theksin. Si në rastin e këtij punonjësi nga Filipinet.

“Hi, my name is Iggy, I am from Parañaque.”