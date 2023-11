Betejat politike në Serbi përmes muraleve në rrugët e Beogradit

"Do të thoja që në rreth pesë vitet e fundit, ka pasur një luftë të vazhdueshme në mure. Është një fushëbetejë, një luftë e përhershme në të cilën disa përdhosin veprat e të tjerëve”, thotë studiuesja Hana Suica për agjencinë franceze të lajmeve AFP. Murali më i vjetër i Beogradit ndodhet në qendër të qytetit - një student me kurriz, i veshur me xhinse, me një fletore të kuqe në dorë.