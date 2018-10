Haradinaj mbi mandatin e FSK dhe bisedimet me Serbinë

Në Kosovë, kryeministri Ramush Haradinaj tha sot se ndryshimi i mandatit të Forcës së Sigurisë nuk do ta rrezikojë procesin e bisedimeve me Serbinë dhe se ajo do të ndimojë në qëndrueshmërinë e rajonit. Ai i bëri këto komente duke ju përgjigjur deklaratave të zyrtarëve serb të cilët thonë se formimi i ushtrisë së Kosovës mund të rrezikojë paqen e qëndrueshmërinë dhe mund të çojë në pasoja tragjike. Ndryshimi i mandatit të Forcës së Sigurisë është përkrahur nga Shtetet e Bashkuara të cilat e shohin atë si një proces më të gjatë që do të ndiqet me kujdes për të sigruar që roli i kësaj force do të jetë në favor të qëndrueshmërisë së rajonit.