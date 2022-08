Biden vazhdon të testojë pozitiv pas rikthimit të COVID-19

Të martën Presidenti Joe Biden rezultoi përsëri pozitiv për COVID-19, në atë që mjekët e përshkruan si rast të rikthimit të virusit.



Mjeku i presidentit, Dr. Kevin O'Conner, tha se zotit Biden i ishte rikthyer kolla, ndërsa "temperatura, pulsi, presioni i gjakut, ritmi i frymëmarrjes si dhe sasia e osigjenit të gjak mbeten krejtësisht normale". "Ai vazhdon të mos ketë ethe dhe ka humor të mirë”, tha mjeku O'Conner.

79 vjeçari Biden u infektuar me COVID-19 në fund të korrikut dhe doli nga izolimi të mërkurën e kaluar pasi u trajtua për disa ditë me ilaçin antiviral Paxlovid. Ai u izolua sërish pasi rezultoi përsëri pozitiv të shtunën.



Rastet e rikthimit të virusit ndodhin tek një përqindje e vogël e pacientëve që marrin kurën standarde pesë-ditore të ilaçit Paxlovid, një pilulë e prodhuar nga firma Pfizer dhe e autorizuar për të trajtuar pacientët e rrezikuar.



Shumica e pacientëve në rastet e rikthimit të virusit përballen me pasoja të lehta, sipas Qendrave për Kontrollin dhe Parandalimin e Sëmundjeve, dhe nuk ka pasur raporte për komplikime serioze.



Zëdhënësja e Shtëpisë së Bardhë, Karine Jean-Pierre u tha gazetarëve të hënën se presidenti mund të jetë ende duke përjetuar simptoma nga infeksioni i tij i parë me COVID-19, duke theksuar se simptomat zgjasin për pak kohë.



Për këtë raport u përdorën të dhëna nga Reuters dhe CNN.